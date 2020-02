Bayern-Trainer Hansi Flick nimmt Philippe Coutinho in Schutz - "Gelassenheit" bei eigener Zukunft 

Hansi Flick hat Philippe Coutinho vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Sonntag (18 Uhr, Sky) in Schutz genommen. "In jeder Karriere gibt es mal ein Formtief. Es ist nicht einfach, sich in eine solche homogene Mannschaft einzubringen. Er ist fit, ich bin eher positiv gestimmt", sagte der Coach der Münchner am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel. "Wir werden ihm helfen und ich bin nach wie vor überzeugt, dass auch er uns noch sehr, sehr helfen wird."