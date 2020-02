Nach Interview-Abbruch: Erkrankter Bayern-Trainer Hansi Flick verzichtet auf Pressekonferenz nach Sieg in Köln

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat nach dem 4:1-Sieg beim 1. FC Köln am Sonntag auf die Teilnahme an der obligatorischen Pressekonferenz verzichtet. Laut Kölns Pressesprecherin Lil Zercher hatte Flick zuvor „erkältungsbedingt ein Interview abbrechen müssen“.

Manuel Neuer trotz Bayern-Sieg in Köln verärgert: "Leben selbst schwer gemacht"

Mehr zum Bayern-Sieg in Köln

Mehr zum Bayern-Sieg in Köln

Flick wurde auf dem Podium nicht vertreten. „Wir können es heute mal so machen: Ich setze mich fünf Minuten auf die eine Seite, dann fünf Minuten auf die andere“, sagte FC-Trainer Markus Gisdol mit einem Augenzwinkern: „Ich kann mich heute in beide Situationen ganz gut reinversetzen.“

Köln findet gegen den FC Bayern erst im zweiten Durchgang statt

Flick versuchte kurz zuvor noch bei Sky, die Leistung seiner Mannschaft zu analysieren. Vollständig zufrieden war der 54-Jährige, ähnlich wie sein Kapitän Manuel Neuer , nicht: "Mich ärgert es einfach auch in der zweiten Halbzeit. Da haben wir zu pomadig gespielt, Das darf nicht vorkommen", sagte der Kovac-Nachfolger, der während des Gesprächs mit Hustenreiz zu kämpfen hatte und das Gespräch schließlich abbrach.

Seine Mannschaft hatte sich mit einer Gala-Vorstellung in den ersten zwölf Minuten eine deutliche 3:0-Führung herausgespielt und anschließend weitere sehr gute Chancen ausgelassen. Im zweiten Durchgang schaltete der FCB dann aber in den Verwaltungsmodus. Einem überragenden Manuel Neuer und Kölner Unzulänglichkeiten im Torabschluss war es zu verdanken, dass der Sieg am Ende dennoch deutlich ausfiel.