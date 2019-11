FC Bayern: Robert Lewandowski lobt Kovac-Nachfolger Flick - "Wäre sinnvoll, mit ihm weiterzumachen"

Auch wenn der FC Bayern München die Bundesliga in diesem Jahr nicht so stark dominiert, wie in den vergangenen Saisons - auf Torjäger Robert Lewandowski kann sich der Rekordmeister verlassen. Im Interview mit der "Sport Bild" stellt der Pole dem Nachfolger des entlassenen Niko Kovac, Interimstrainer Hansi Flick, ein gutes Zeugnis aus.