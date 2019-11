Bayern-Trainer Hansi Flick adelt FCB-Team nach Show in Belgrad: "Einfach nur gut Fußball gespielt"

Wer kann diesen FC Bayern München unter Interimstrainer Hansi Flick aufhalten? Vier Spiele, 16:0 Tore - vier glasklare Erfolge. Nach Top-Leistungen in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf (beide 4:0) läuft die Tormaschine des Flick-FCB nun auch in der Champions League auf Hochtouren: Mit dem 6:0-Sieg bei Roter Stern Belgrad machten die Bayern dank Viererpacker Robert Lewandowski nicht nur den vorzeitigen Gruppensieg in der Königsklasse perfekt - sondern auch Flick sehr glücklich. Im Interview mit Sky schwärmte der Coach, der eine Job-Garantie bis mindestens Weihnachten erhalten hat, von seiner Mannschaft in höchsten Tönen.