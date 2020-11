Kommentar zur Übermacht des FC Bayern: Warum Hansi Flick ein schlechter Verlierer ist

Hansi Flick ist ein schlechter Verlierer. Aber aus einem anderen Grund als man meinen könnte: Weil er mit seinem FC Bayern München einfach fast immer gewinnt. Verlieren? Kennt er kaum. Mit dem 3:2 im deutschen Klassiker bei Borussia Dortmund hat der gebürtige Heidelberger nun 45 seiner 49 Spiele in der Verantwortung als Chefcoach gewonnen , in der Königsklasse sämtliche elf Partien, zu denen er angetreten ist. Flick hat eine atemberaubende Siegquote von 92 Prozent.

Denn egal, welche Probleme auftauchten , welche „Knüppel“ den Triple-Champions zwischen die Beine geworfen wurden – sie konnten jede Hürde überwinden. Da ist der hausgemachte Zoff um die Vertragsverlängerung von Abwehrchef David Alaba über 2021 hinaus. Vorigen Sonntagabend hatte Präsident Herbert Hainer im TV das Angebot des Vereins zurückgezogen , es folgte ein Hickhack um die Deutungshoheit, wer wann mit wem kommuniziert hatte. Alaba zeigte sich „verletzt und enttäuscht“, Flick war erbost, dass das Thema, ausgerechnet in der Woche vor dem Klassiker beim BVB aufgemacht wurde. Es folgte ein positiver Corona-Befund beim gesetzten Innenverteidiger Niklas Süle und wie vor zwei Wochen im Fall Serge Gnabry das Ärgernis, dass der Nationalspieler im Anschluss zwei Mal negativ getestet wurde. Dennoch musste er in Quarantäne und fehlte beim Spitzenspiel.

27 Tore in sieben Spielen: FC Bayern stellt Bundesliga-Rekord ein

In der Partie gerieten die Bayern dann kurz vor der Pause durch den Treffer von Marco Reus in Rückstand. Zuvor war ein Tor von Robert Lewandowski wegen hauchzarter Abseitsstellung (erst durch den Check des Videoschiedsrichters erkannt) zurückgepiffen worden. Vor der Dortmunder Führung schockte die Flick-Elf die schlimme Verletzung von Joshua Kimmich, der sich bei einer Grätsche gegen Erling Haaland wohl einen Meniskuseinriss zuzog und unter Tränen von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht werden musste. Dennoch schlugen die Bayern zurück. Mit dem Freistoßtreffer von Alaba (ausgerechnet!), dem Kopfballtor von Lewandowski (ausgerechnet!) und Leroy Sanés Linksschuss zum 3:1. Dass am Ende ein weiteres Tor von Lewandowski wegen erneuter Abseitsstellung – es wäre das 4:2 gewesen – erneut nach VAR-Check nicht zählen durfte, amüsierte die Bayern fast schon.

