Hansi Flick erklärt: Deshalb ist Thomas Müller für den FC Bayern so wichtig

Unter Neu-Trainer Hansi Flick spielt Thomas Müller wieder eine übergeordnete Rolle beim FC Bayern, nachdem er unter Ex-Coach Niko Kovac nur in zwei Pflichtspielen über 90 Minuten zum Einsatz kam. "Thomas ist schon wichtig für eine Mannschaft. Er gibt einer Mannschaft Impulse, hat ein gutes taktisches Verständnis", erklärte Flick die Vorzüge des 30-Jährigen auf der FCB-Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. "Es ist große Klasse, was er in den letzten Spielen gelaufen ist."

Müller ist beim FC Bayern Identifikationsfigur und Wortführer in der Mannschaft von Hansi Flick. Vor der Länderspielpause absolvierte er beide Spiele gegen Olympiakos Piräus (2:0) und Borussia Dortmund (4:0) über die volle Spielzeit. Im Spitzenspiel gegen den BVB glänzte der Weltmeister von 2014 sogar mit zwei Torvorlagen. Im Oktober hatte es noch einige Spekulationen um einen möglichen Wintertransfer Müllers gegeben.

Flick über Müller: "Einer, den man nicht greifen kann"

Müllers besondere Fähigkeiten liegen aber bei weitem nicht nur im sportlichen Bereich, wie der Coach meinte. "Er ist einer, den man nicht so greifen kann - auf und neben dem Feld. Man weiß auch als Trainer nie, was für ein Spruch da jetzt kommt", beschrieb Flick Müllers Einfluss auf die Chemie in der Mannschaft. Eine Einsatzgarantie sprach er dem Stürmer aber trotzdem nicht aus. "Ich habe jede Position doppelt besetzt. Es ist wichtig, dass ich da bei jedem Spieler eine Balance finde", sagte Flick.

Auch die Bank-Plätze von Philippe Coutinho und Thiago waren ein Thema der Flick-PK. In beiden Spielen nach dem Kovac-Aus kamen die beiden Superstars nicht von Beginn an zum Einsatz. Coutinho wurde in beiden Partien eingewechselt, Thiago nur gegen Dortmund. Der Bayern-Coach erklärte nun, warum er auf die beiden Mittelfeld-Akteure, die unter Kovac noch Stammspieler waren, nicht gesetzt hatte. "Wir haben den Spielstil etwas verändert, nach vorne und mutig verteidigt. Es war wichtig, dass ich Spieler habe, die das entsprechend umsetzen und gegen den Ball einen Ticken besser sind", verteidigte er die Umstellung. Beide seien trotzdem "Top-Spieler".

Hansi Flicks Ausblick bis zur Winterpause

Flick kündigte ohnehin an, dass sich nach der Länderspielpause und seiner Jobgarantie bis Jahresende die Herangehensweise an die Spiele leicht verändern werde. "Die zwei Spiele waren etwas besonderes. Wir wussten wir müssen da gut performen und wenn möglich gewinnen. Jetzt müssen wir von Spiel zu Spiel schauen und die Belastung der Spieler berücksichtigen. In der Qualität kann man aber nicht besonders viel falsch machen", sagte er mit Blick auf die verbliebenen Partien bis zur Winterpause.

Zu seinen Plänen im neuen Jahr und der Trainersuche beim FC Bayern meinte Flick, dass der Fußball "nicht planbar" und "keine One-Man-Show" sei. Ihm sei außerdem "egal, welche Namen kursieren." Er werde versuchen, "mit der Mannschaft erfolgreich zu sein." Sein Rezept: "Am Ende geht es immer um Wertschätzung und Loyalität untereinander. Man muss alle einbeziehen damit die Mannschaft den größten Nutzen hat."