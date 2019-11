Bayern-Trainer Hansi Flick zieht erstes Fazit: "Schön zu hören, dass die Fans hinter mir stehen"

Flick hatte den Trainerposten beim FCB nach der Freistellung von Niko Kovac übernommen und die Mannschaft gegen Olympiakos Piräus in der Champions League (2:0) und Borussia Dortmund in der Bundesliga (4:0) zu zwei Siegen geführt. Außerdem kletterten die Münchner auf Tabellenplatz 3 in der Liga und haben nur noch vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Nach der Länderspielpause steht am Samstag das Pflichtspiel bei Fortuna Düsseldorf an.