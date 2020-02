Bericht: FC Bayern hat bei Hansi Flick Konkurrenz von anderen Klubs – Gespräche erst nach Saisonende?

Denn die Klubchefs um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer haben ihren Daumen trotz der Top-Ausbeute der vergangenen Monate noch nicht gehoben. Ja, der Vertrag wurde zunächst bis zum Saisonende verlängert. Darüber hinaus ist aber noch nichts fixiert. Laut Sport Bild wird das auch so bleiben. Nach aktuellem Stand sind Vertragsgesspräche erst im Mai geplant - entweder kurz vor oder nach den letzten Saisonspielen der Münchner. Das sei zwar nicht in Stein gemeißelt, derzeit aber der Plan der Verantwortlichen.

Sport Bild: Flick will nicht wieder als Co-Trainer arbeiten

Klar ist demnach: Flick will nicht wieder als Co-Trainer arbeiten, wie er es zuvor unter Kovac getan hat. Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hat am Posten des Cheftrainers Gefallen gefunden, ob beim FCB oder anderswo. Wie die Sport Bild berichtet, ist keineswegs sicher, dass Flick überhaupt in München bleibt. Denn am gebürtigen Heidelberger sollen "mehrere Klubs" Interesse haben, sollte es beim FC Bayern nicht weitergehen. Ob die Angebote, die teilweise bereits hinterlegt worden seien, aus der Bundesliga oder dem Ausland stammen, blieb offen.