Ronald Reng: Deshalb ist es richtig, dass der FC Bayern Hansi Flick warten lässt

Vor ziemlich genau einem Jahr schrieb an dieser Stelle jemand vom „Ich kam nach Mourinho“-Effekt. Die Theorie ging so: Ein neuer Fußballtrainer habe es leicht, wenn sein Vorgänger die Mannschaft – so wie oft José Mourinho – in ein zu defensives Spielsystem gesperrt hatte. Weil dann jede Lockerung des Neuen wie eine Befreiung wirkt, wird die Elf sich kurzfristig immer verbessern.