FC Bayern: Hasan Salihamdizic erklärt Verhältnis zu Oliver Kahn - "Darauf freue ich mich"

Die Vorfreude ist groß: Sportdirektor Hasan Salihamidzic erwartet beim FC Bayern eine gute Zusammenarbeit mit dem designierten Vorstandschef Oliver Kahn . Es werde „so oder so eine gute Geschichte mit uns beiden werden. Olli und ich haben neun Jahre zusammen für den FC Bayern gespielt“, sagte der 42 Jahre alte Salihamidzic im Interview mit dem Fachmagazin Kicker. „Wir kennen uns sehr gut und kommen prima miteinander zurecht. Jetzt betreten wir eine neue Arbeitsebene. Darauf freue ich mich.“

Salihamidzic wird nicht unter Sportvorstand arbeiten

Kahn bekommt vom 1. Januar 2020 an einen Platz in der Chefetage des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Nach zwei Jahren soll der 50-Jährige den Posten als Bayern-Boss des am 31. Dezember 2021 ausscheidenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen.

Salihamidzic hatte schon Ende vergangenen Jahres erklärt, unter einem anderen Sportvorstand nicht arbeiten zu wollen. „Das hatte mit Olli überhaupt nichts zu tun“, stellte Salihamidzic allerdings nochmals klar. „Ich fülle schon jetzt als Sportdirektor das Aufgabenfeld eines Sportvorstandes aus. Meine Aussage steht weiterhin, unverrückbar.“