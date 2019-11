Hasan Salihamidzic erklärt: Alphonso Davies steht für den Weg des FC Bayern in "wilden Transfer-Zeiten"

Seit dem 26. Oktober hat Alphonso Davies beim FC Bayern keine Minute mehr verpasst. Vier Bundesliga-Spiele und zwei Partien in der Champions League absolvierte der 19 Jahre alte Kanadier seither über die volle Distanz. Sowohl in der Endphase von Niko Kovac als Trainer des deutschen Rekordmeisters als auch unter Interimscoach Hansi Flick wirbelt das pfeilschnelle Juwel in der Startelf - allerdings auf der für ihn ungewöhnlichen Position als Linksverteidiger. Der kanadische Nationalspieler ist als Flügelstürmer ausgebildet worden. Doch weil er seine Sache so gut macht, hat er sich einen festen Platz in der Viererkette gesichert. "Er wird weltklasse", sagte Uli Hoeneß jüngst im Gespräch mit Sport1.