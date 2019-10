Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic schimpft nach Sieg in Piräus: "Alles muss besser werden"

Zumindest vom Ergebnis her beendete der FC Bayern seinen kurzen Durchhänger. Nach den enttäuschenden Bundesliga-Spielen gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und beim FC Augsburg (2:2) gab es am Dienstagabend wieder etwas zu bejubeln. Das 3:2 (1:1) bei Olympiakos Piräus lässt das Achtelfinale der Champions League schon jetzt ganz nah rücken. Bilanz in der Königsklasse: Drei Spiele, drei Siege. Also alles prima bei den Münchnern? Nein! Spordirektor Hasan Salihamidzic setzte nach dem Sieg in Griechenland zur schonungslosen Analyse an.