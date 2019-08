Beförderung beim FC Bayern? Sportdirektor Hasan Salihamidzic spricht über neuen Posten

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich zurückhaltend zur bald anstehenden Entscheidung geäußert, ob er beim FC Bayern zum Sportvorstand befördert wird. „Das ist die Sache des Aufsichtsrates. Ich mache meinen Job. Ich bin total entspannt. Man muss sehen, was passiert“, sagte der 42-Jährige am Samstagabend nach dem 6:1 des deutschen Meisters in der Bundesliga gegen Mainz 05.