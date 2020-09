Bayern-Sportvorstand Salihamidzic beendet öffentliche Diskussion im Alaba-Poker: "Es ist genug"

Es ging bislang heiß her im Vertrags-Poker um David Alaba . Der 28 Jahre alte Innenverteidiger des FC Bayern hat noch ein Arbeitspapier bis 2021. Die Verhandlungen über eine Verlängerung konnten bislang nicht zu einem für alle Parteien zufriedenstellenden Ende gebracht werden. Zunächst hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Alaba-Berater Pinhas Zahavi im "Doppelpass" bei Sport1 einen "geldgierigen Piranha" genannt , woraufhin die Seite des Innenverteidigers reagierte. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass der FC Bayern jetzt in der Öffentlichkeit schmutzige Lügen über Gehalts- und Provisionsforderungen streut" , sagte Vater George Alaba , der ebenfalls als Berater seines Sohnes fungiert.

Zuletzt hatte auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in den Zoff eingegriffen und die Äußerungen von Ex-Chef Hoeneß kritisiert. "Erstmal empfehle ich wirklich allen Parteien, keine Kommentare mehr in der Öffentlichkeit abzugeben", sagte der 64-Jährige - und schloss dabei ausdrücklich auch die Vertreter des deutschen Rekordmeisters ein. Daran hält sich nun auch Vorstandskollege Salihamidzic, der seinerseits die gleiche Forderung stellte. "Wir wollen das nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutieren", betonte er und fügte an: "Damit muss Schluss sein, es ist genug."