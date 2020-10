Wegen Corona: Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic befürchtet sinkendes Fan-Interesse

Die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland versetzen auch die Verantwortlichen der Bundesliga offenbar zunehmend in Unruhe. Nachdem BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bereits Befürchtungen geäußert hatte, dass eine neuerliche Unterbrechung des Spielbetriebs einige Vereine in existenzielle Nöte stürzen könnte, äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern vor dem Spiel am Samstagabend bei Arminia Bielefeld noch eine andere Sorge: Das Fan-Interesse könne aufgrund der momentanen Lage und der drohenden Welle von Geisterspielen sinken.