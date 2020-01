Bayern-Sportdirektor Salihamidzic schießt gegen Flick: Transfer-Forderung "hat mich überrascht"

Hasan Salihamidzic hat sich irritiert über die öffentlichen Transfer-Forderungen von Cheftrainer Hansi Flick gezeigt. "Ich bin davon überrascht, was Hansi medial zur Kaderplanung gesagt hat. Ich bin kein Freund von medialer Kaderplanung, weil wir uns ohnehin die ganze Zeit austauschen", sagte der Sportdirektor des FC Bayern am Donnerstag in einer Presserunde im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha (Katar). Flick hatte am Mittwoch in der Bild gesagt, die Personalsituation des Teams sei "echt mau". Dabei forderte der FCB-Coach vor allem einen Rechtsverteidiger.