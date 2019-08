Bayern-Manager Hasan Salihamidzic mauert nach Berichten über Einigung mit Leroy Sané

FC Bayern hat Berichte über eine Einigung mit Nationalspieler Leroy Sané unkommentiert gelassen - damit aber auch nicht dementiert. "Ich kann nichts bestätigen und nichts kommentieren. Wir werden nichts zum Transfermarkt sagen, bis es etwas zu vermelden gibt" , sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Supercup am Samstagabend gegen Borussia Dortmund bei DAZN. Der Manager hielt sich damit an eine Direktive von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der dazu aufgerufen hatte, keine Aussagen über potenzielle neue Spieler mehr zu treffen. Angeblich hatte sich Sané-Klub Manchester City zuletzt schriftlich wegen des öffentlichen Werbens der Münchner um den Flügelstürmer beschwert .

Am Samstagnachmittag hatten die Gerüchte um Sané ein weiters Mal mächtig an Fahrt aufgenommen. Wie Sky vermeldete, sei mit dem seit Wochen umworbenen Angreifer "grundsätzliche Einigkeit" über einen Vertrag erzielt worden. Demnach solle der 23-Jährige in München 18 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dieser Betrag sei allerdings "gestaffelt". Wie genau dieses Model aussehen soll, blieb offen. Nach Angaben des Senders könne nun nur noch einen Gegenangebot der "Citizens" Sané von seinem Wechselwunsch abbringen. Davon gehe man "im Sané-Lager allerdings nicht aus". Der Transfer solle bis Donnerstag "definitiv über die Bühne gehen".

"Express": Sané-Transfer in "trockenen Tüchern"

Ähnlich berichtet auch der Kölner Express. Das Blatt gibt an, dass der Wechsel "in trockenen Tüchern" sei. Sogar noch mehr: Laut des Express-Berichts hätten sich die Klubs schon vor drei Monaten (!) auf einen Deal verständigt. Einzig die Gehaltsverhandlungen hätten zuletzt für die Verzögerungen bei dem Transfer gesorgt. Als Quelle gibt die Zeitung den "Familienkreis" Sanés an. Der frühere Schalker solle "spätestens am Mittwoch bei den Bayern vorgestellt werden". Der Express berichtet von einen Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro.