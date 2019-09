Bayern-Manager Hasan Salihamidzic zieht Transfer-Bilanz und spricht über Kritiker: "Muss einiges aushalten"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die lange Zurückhaltung des FC Bayern auf dem Transfermarkt verteidigt. "Es war wichtig, auf die Spieler zu warten, die in unseren Planungen eine Rolle spielten, auch wenn Teile der Medien und ein paar Hardliner in den sozialen Netzwerken immer ungeduldiger geworden sind" , sagte der Manager dem Kicker. Der deutsche Rekordmeister hatte nach den Transfers von Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) und Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) erst kurz vor Ende der Wechselperiode die Ausleihen von Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Ivan Perisic (Inter Mailand) unter Dach und Fach gebracht.

Zuvor war der Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané (Manchester City) nach dessen Kreuzbandriss geplatzt. "Der FC Bayern ist es gewohnt, seine Transfers frühzeitig abzuwickeln. Aber wenn es die Situation erfordert, länger zu warten, muss man sich danach richten", erklärte Salihamidzic, der mit öffentlicher Kritik an seiner Arbeit gelassen umgeht: "Ich wusste immer, dass wir auf aktuelle Entwicklungen reagieren können - was dann genau so gewesen ist."

Salihamidzic: "Ich habe mich weiterentwickelt"

Am vergangenen Freitag hatte sich der noch amtierende Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Uli Hoeneß lobend über Salihamidzic geäußert. Dieser habe "einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir am Ende eine sehr gute Transferpolitik gemacht haben", sagte der 67-Jährige. Im Verein werde Salihamidzic "sehr positiv" gesehen. Hoeneß stellt dem Manager gar eine Beförderung in Aussicht: "Es wird sicherlich in den nächsten Monaten bis zur Hauptversammlung noch eine Aufsichtsratsitzung gegeben. Da wird darüber gesprochen, ob er zum Sportvorstand wird oder nicht. Das wird eine Entscheidung sein, die dann ansteht." Diese Position bei den Bayern seit dem Rückzug von Matthias Sammer vor drei Jahren unbesetzt.