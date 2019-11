FC Bayern: Hasan Salihamidzic sendet emotionale Abschieds-Botschaft an Uli Hoeneß

Hoeneß hatte sich am Freitag von seinen Posten als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender zurückgezogen und die Ämter an Herbert Hainer abgegeben. Auch im Rahmen der Jahreshauptversammlung war Hoeneß dem immer wieder umstrittenen Salihamidzic vehement zur Seite gesprungen. So war ihm auf der Pressekonferenz nach der Veranstaltung der Kragen geplatzt: "Bis zu den Wortmeldungen war es eine Super-Veranstaltung. Und dann lässt man sich das von ein paar Krakelern – ich will nicht sagen alles kaputt machen – aber die ganze Sache beschädigen."