Bericht: Wegen Bayern-Transfers - Hasan Salihamidzic bei USA-Reise nicht dabei

Wegen Transfers: Bayern-Sportdirektor Salihamidzic wohl nicht ins USA dabei

Ursprünglich sei die Teilnahme von Salihamidzic geplant gewesen, so das Blatt. Allerdings wolle der 42-Jährige nun lieber in Europa ohne Zeitverschiebung an möglichen Transfers arbeiten. Zuletzt sagte der FCB-Sportdirektor, dass er mit Gelassenheit auf die aktuelle Transfer-Situation beim Rekordmeister reagiere : "Das ist für mich kein Problem. Selbstverständlich haben wir noch viel Zeit. Wir arbeiten an einigen Sachen. Ich spüre keinen Druck, habe aber einiges zu tun" , so Salihamidzic am Freitag. Im vergangenen Jahr war er bei der USA-Reise noch dabei.

FC Bayern trifft in Testspielen in den USA auf Arsenal, Real Madrid und AC Mailand

Der FC Bayern reist am Montag (9.00 Uhr) in die USA. Der Bundesliga-Meister wird in den Vereinigten Staaten auch die ersten Testspiele in der Saisonvorbereitung bestreiten. Auf der ersten Station in Los Angeles ist am Mittwochabend Ortszeit (Donnerstag/5.00 Uhr MESZ) der FC Arsenal der Gegner. Weitere Partien im Rahmen des International Champions Cup bestreiten die Münchner in Houston gegen Real Madrid und zum Abschluss gegen den AC Mailand in Kansas City. Am 24. Juli kehrt die große Bayern-Delegation nach München zurück.