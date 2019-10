FC Bayern will Vertrag mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic verlängern - Beförderung möglich

Karl-Heinz Rummenigge will Sportdirektor Hasan Salihamidzic langfristig beim FC Bayern halten. "Hasan macht seinen Job gut, und ich wünsche mir, dass sein im nächsten Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird" , sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters der Welt am Sonntag. Salihamidzic ist seit August 2017 FCB-Manager. Er hatte zuletzt betont, dass er den Posten des Sportvorstandes anstrebe und nicht unter jemand anderem in dieser Position arbeiten würde .

Im Januar fängt Oliver Kahn im Vorstand der Bayern an. Ob Salihamidzic die erhoffte Beförderung erhalte, "muss der Aufsichtsrat entscheiden", sagte Rummenigge: "Ich würde es begrüßen." Der 64-Jährige selbst wird den Bayern-Vorstand planmäßig Ende 2021 an Kahn übergeben. Er ist sich sicher, dass der Ex-Torhüter in den zwei Jahren Übergangszeit fit für den Job wird: "Ich bin überzeugt, in dieser Zeit wird er sich freischwimmen, und danach wird er bereit sein, den Vorsitz im Vorstand zu übernehmen."