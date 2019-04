Der FC Bayern zittert sich zum Sieg gegen Heidenheim: Netzreaktionen zum irren Pokal-Fight

Was für ein Spiel! Der FC Bayern zittert sich nach einem Wahnsinns-Fight gegen den 1. FC Heidenheim ins Halbfinale des DFB-Pokals. Drei Tage vor dem großen Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund hat der Rekordmeister beim 5:4-Sieg gegen den Zweitligisten ordentlich Federn gelassen. Neun Tore, drei Elfmeter und eine frühe Rote Karte - am Ende war es Stürmer-Star Robert Lewandowski, der den entscheidenden Treffer per Handelfmeter erzielte.