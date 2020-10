Offiziell: Bayern-Heimspiele gegen Atlético Madrid und Eintracht Frankfurt ohne Fans

Nach gestiegenen Corona-Zahlen finden die Fußball-Spiele in München mindestens bis zum 25. Oktober ohne Fans statt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Der FC Bayern trägt damit das erste Spiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am 21. Oktober sowie drei Tage später das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vor leeren Rängen aus.