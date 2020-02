Neuer Bayern-Präsident Herbert Hainer: Diese Bitte hatte ich an Hansi Flick

Am Sonntag hat der FC Bayern München bereits die Möglichkeit, für eine (kleine) Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft zu sorgen. Der Tabellenführer der Bundesliga trifft in der Allianz Arena auf Verfolger RB Leipzig - und kann mit einem Sieg im besten Fall drei Punkte Vorsprung zwischen sich und die nächsten Teams bringen. Verliert Borussia Mönchengladbach zuvor das Derby gegen den 1. FC Köln , dann könnten es sogar vier Zähler werden.

Und wer glaubt nach den jüngsten Leistungen des FCB ernsthaft daran, dass sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den Titel noch nehmen lässt? Zwar ist die Bundesliga deutlich enger als noch in den Jahren zuvor, die Münchner wirken zuletzt aber stark und gefestigt wie lange nicht mehr. Seit Flick den Job im November von Niko Kovac übernahm, konnte er im Schnitt 2,57 Punkte pro Spiel sammeln - eine überragende Quote.

Hainer: "Irgendwann wird es passieren, dass wir mal nicht Meister werden"

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte den 54-Jährigen mit einer ganz bestimmten Bitte motiviert, wie er nun in der Bild am Sonntag verriet: "Irgendwann wird es passieren, dass wir mal nicht Meister werden. Dennoch ist genau das der Anspruch und die Motivation für alle beim FC Bayern", erklärte der Nachfolger von FCB-Legende Uli Hoeneß. "Zudem habe ich Hansi Flick gesagt: 'Tu mir das nicht an, dass wir in meiner ersten Saison als Präsident nicht Meister werden.'" Ein frommer Wunsch, der offenbar wirkt: unter Flick haben die Münchner sich von Rang fünf auf den ersten Platz verbessert und aus 14 Spielen zwölf Siege geholt.