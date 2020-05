Bayern-Präsident Herbert Hainer über die Arbeit von Salihamidzic und die Zukunft von Alaba, Neuer und Thiago 

Lob für Salihamidzic: "Komplette Scouting-Abteilung neu aufgebaut"

Zudem äußerte sich Hainer zu Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Insbesondere für die Jugendarbeit des 43-Jährigen, der am 1. Juli zum Sportvorstand befördert werden soll, findet Hainer lobende Worte. "In enger Zusammenarbeit zwischen Hasan und Jochen Sauer, dem Leiter des Campus, wurde eine hochprofessionelle Struktur im Jugendbereich aufgebaut. Vier Jungs - Joshua Zirkzee, Leon Dajaku, Oliver Batista-Meier und Sarpreet Singh - trainieren seit sechs Monaten bei den Profis mit, weitere wie Chris Richards und Angelo Mayer sind auf dem Sprung. All das wurde unter Hasans Führung initiiert, außerdem hat er die komplette Scouting-Abteilung neu aufgebaut", schwärmt Hainer.

Transfers: Hainer will "Vorgehen mit Vernunft"

Eine Grenze von 100 Millionen Euro für einen solchen Transfer will Hainer nicht nennen, kündigt aber ein Vorgehen mit Vernunft an. "Ich würde es nicht an einer Zahl festmachen", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Adidas auf die Frage nach einem Limit. "Aus meiner Erfahrung in der Wirtschaft bin ich für mittelfristige Planungen: Was brauchen wir an Spielern, welcher Finanzbedarf ist nötig?" Mögliche Verhandlungen mit Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City kommentierte Hainer nicht, sagte aber: "Wir werden nichts machen, was wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, für keinen Spieler."