Bayern-Boss Herbert Hainer arbeitet turbulente JHV auf: "Hatten alle eine unruhige Nacht"

Die Tumulte bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern haben bei den Münchner Bossen tiefe Spuren hinterlassen. "Sie können davon ausgehen, dass wir alle eine unruhige Nacht hatten", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer im Interview mit der Mediengruppe tz und Münchner Merkur. Der 67-Jährige, der sich insbesondere wegen der Auseinandersetzung um das Streitthema Katar-Sponsoring am Donnerstagabend mit Buhrufen und "Hainer raus"-Rufen etlicher Mitglieder konfrontiert sah, beklagte sich über die "Tonalität" im Laufe der Versammlung.

"Wir setzen uns gerne mit unseren Mitgliedern an einen Tisch – dabei muss ein konstruktiver und faktenbasierter Austausch das Ziel beider Seiten sein", sagte Hainer. Die Ablehnung des Antrags zur Abstimmung über die Partnerschaft mit Qatar Airlines rechtfertigte der frühere Adidas-Chef unverändert: "Da fehlte die juristische Grundlage, der Antrag war in der Form nicht zulässig. Das hatte das Landgericht im Vorfeld entschieden und klargemacht; entsprechend aufgewühlt war die Atmosphäre an diesem Abend."