Bayern-Boss Hainer über PSG-Transfers: "Frage mich, wie das mit Financial Fair Play einhergeht"

Paris Saint-Germain schlug in diesem Sommer gleich mehrfach auf dem Transfermarkt zu. Unter anderem lotste der französische Spitzenklub mit Superstar Lionel Messi, Real-Madrid-Ikone Sergio Ramos und Europameister-Torwart Gianluigi Donnarumma prominente Namen an die Seine. Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, sieht die personellen Bewegungen gerade mit Blick auf die finanzielle Situation kritisch. "Ich frage mich immer noch, wie das mit Financial Fairplay einhergeht", erklärte der 67-Jährige bei Bild TV. "Eins muss schon klar sein: Wenn Regeln da sind, müssen sich schon alle daran halten. Wir tun das und erwarten das auch von anderen Klubs." Anzeige

Zwar wolle der Bayern-Boss den französischen Hauptstadt-Klub "nicht zu schnell verurteilen", genau beobachten wolle man die Entwicklungen in Paris aber dennoch. "Die Einkaufspolitik im Vorgriff der Saison ist schon gewaltig", so Hainer weiter und fügte hinsichtlich des ablösefreien Messi-Deals an: "Es sind nicht nur die Ablösesummen sondern auch die Gehälter." Hinzu kämen mit Achraf Hakimi von Inter Mailand, Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool oder Sergio Ramos von Real Madrid noch weitere finanzielle Belastungen. "Da kommt einiges zusammen", sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß als FCB-Präsident.

Nagelsmann: "Reibe mir gelegentlich verwundert die Augen" Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt erstaunt über die Investitionen der internationalen Konkurrenz während der Corona-Krise gezeigt. "Ich reibe mir auch gelegentlich verwundert die Augen, wie das alles funktioniert", so Nagelsmann. Und auch in seiner neuen Mannschaft werden manche Transfers mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. "Das ist ein bisschen verrückt gerade. Man hätte eigentlich gedacht, dass sich der Markt durch Corona etwas beruhigt. Das scheint nicht der Fall zu sein und wir müssen sehen, was das für uns bedeutet“, sagte Thomas Müller dem Spiegel.

Es dürfte sicherlich kein Zufall sein, dass in den Furor um das Gebaren von Scheich- und sonstigen Investoren-Klubs ein Zuckerl der Europäischen Fußball-Union (UEFA) durchsickert. Die will nämlich im kommenden Jahr mit dem FFP machen, was die seit elf Jahren existierende Regelung nach Meinung von Kritikern faktisch längst geschehen ist: es abschaffen. Stattdessen soll einem Bericht der Times zufolge eine Gehaltsobergrenze eingeführt und Verstöße mit einer Luxussteuer bestraft werden. Beim FFP dürfen die Klubs in den zurückliegenden drei Jahren ein Defizit von maximal 30 Millionen Euro aufweisen.