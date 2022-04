Bayern-Präsident Hainer stellt Transfers in Aussicht: "Führen viele Gespräche mit interessanten Spielern"

Das überraschende Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal hat tiefe Spuren beim FC Bayern hinterlassen. Dem deutschen Rekordmeister bleibt nach vergangenem Dienstag und dem Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Gladbach (0:5) somit nur noch die deutsche Meisterschaft . Die eigenen Ansprüche sehen eigentlich ganz anders aus, das weiß auch Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Trotz der Niederlage gegen Villarreal und der immer größer werdenden Dominanz der finanzstärkeren Klubs aus Spanien und vor allem England bleibt die Zielsetzung in München gleich. Hainer sagte am Sonntag bei Bild Live: "Ich kann heute schon sagen, dass es auch im nächsten Jahr unser Anspruch sein wird, nicht nur die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewinnen zu wollen, sondern auch um den Sieg in der Champions League mitzuspielen. Das ist überhaupt keine Frage." Die Diskussion über die Qualität der Mannschaft teilt Hainer indes nicht. Man habe nach wie vor "einen sehr, sehr guten Kader" beisammen, der trotzdem "für die Zukunft" weiterentwickelt werden soll.