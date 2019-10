Designierter Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer: Dafür will der FC Bayern in Zukunft stehen

Noch ist Herbert Hainer nicht als neuer Präsident des FC Bayern im Amt. Seine Wahl als Nachfolger von Uli Hoeneß an der Spitze des deutschen Rekordmeisters bei der Mitgliederversammlung am 15. November gilt aber als sehr wahrscheinlich. Schon jetzt spricht der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Sportartikel-Riesen Adidas über die Zukunft der Münchner. Dabei hat Hainer konkrete Vorstellungen zur Identität des FCB.

Beim klubeigenen TV-Sender fcbayern.tv nimmt der 65-Jährige dezidiert Stellung zu offenen Fragen. "Wollen wir in dem Konzert mitspielen? Wollen wir verstärkt auf die Nachwuchsförderung setzen? Wahrscheinlich wird das eine nicht ohne das andere gehen", sagt Hainer in Bezug auf die steigenden Millionen-Transfers und Anforderungen an die europäischen Spitzen-Klubs. "Wie kann man versuchen, beides zusammenzubringen, dass wir auf der einen Seite investieren müssen, auf der anderen Seite aber auch gucken, dass wir nicht nur vom Transfermarkt abhängig sind? Und wie kann man in diesem ganzen globalen Zusammenspiel dann trotzdem Heimat und Grundpfeiler für seine Mitglieder und seine Fans sein?"