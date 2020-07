Hernandez, Cuisance, Coman und Co. - die Saison der Frankreich-Stars des FC Bayern im Sagnol-Check

Noch ist die Saison für den FC Bayern München nicht vorbei. Das Team von Trainer Hansi Flick kämpft in der Champions League noch um das Triple. Nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea ist das Rückspiel am 8. August in München für den FCB nur noch eine Pflichtaufgabe die Teilnahme am Königsklassen-Finalturnier in Lissabon fest eingeplant. Doch schon jetzt, nach dem Gewinn des Doubles, wirft der ehemalige Bayern-Profi Willy Sagnol einen Blick auf das französische Quintett bei den Münchnern.