FC Bayern antwortet im Zoff um Hernández-Abstellung - Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Bin irritiert"

Macht-Spiele der Franzosen? Rummenigge schießt gegen Deschamps

Weiter erklärte Rummenigge, warum es aus seiner Sicht nicht sinnvoll sei, dass Hernández zur Nationalmannschaft fahre: "Ich möchte darauf hinweisen, dass Lucas Hernández aufgrund seiner Verletzung weder bei unserem Champions-League-Spiel vergangenen Dienstag in London gegen Tottenham Hotspur noch bei unserem Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag im Kader des FC Bayern stehen konnte." Beim FC Bayern ist offenbar der Eindruck entstanden, dass Frankreich an der Causa des Verteidigers ein Machtspiel austragen wollte. So schießt Rummenigge direkt gegen Trainer Deschamps: "Auch die zitierte Aussage von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, wonach Lucas Hernández – so wörtlich – auch bereit sei, ‚mit einem Bein zu spielen‘, hat uns doch sehr überrascht."