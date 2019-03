FC Bayern zahlt 80 Millionen Euro trotz Verletzung: Lucas Hernández wird vor Wechsel operiert 

Kurios! Lucas Hernández ist der teuerste Transfer in der langen Klub-Historie des FC Bayern München . Für satte 80 Millionen Euro wechselt der Franzose nach der laufenden Saison von Atlético Madrid zum deutschen Rekordmeister. Bei einer sportmedizinischen Untersuchung stellte sich nun allerdings heraus, dass beim Weltmeister von 2018 ein Schaden im rechten Knie festgestellt wurde. Hernández werde nach Absprache mit dem spanischen Klub umgehend operiert.

"Bei unserer sportmedizinischen Untersuchung haben wir einen Schaden am Innenband des rechten Knies gefunden, der operativ behoben werden muss ", befand Bayerns Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. "Lucas Hernández wird nach meiner Erfahrung dem FC Bayern aber zum Bundesligastart 2019/20 zur Verfügung stehen." Für seinen noch-aktuellen Klub Atlético Madrid wird der Franzose demnach vorerst kein Spiel mehr machen - ein promptes Ende.

Sportdirektor Salihamidzic glücklich über Hernández-Transfer

„Ich bin sehr glücklich, dass wir in Lucas Hernández einen der besten Defensivspieler der Welt und Weltmeister verpflichten konnten“, sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Hernández könne „sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. Außerdem wird Lucas unsere Tradition herausragender französischer Spieler fortschreiben und unsere Mannschaft verstärken“, so der 42-Jährige.