Bestätigt: FC Bayern auch im Heimspiel gegen Hertha BSC ohne Zuschauer - Grenzwert überschritten

Der FC Bayern München muss auch sein Heimspiel gegen Hertha BSC an diesem Sonntag (18 Uhr) ohne Zuschauer bestreiten. Der deutsche Rekordmeister machte am Donnerstag diese Entscheidung der Stadt München publik. Grund für die Entscheidung ist die aktuelle Anzahl von Corona-Infektionen in der bayerischen Landeshauptstadt: Nach einer Mitteilung der Stadt lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 36,02 und damit knapp über dem Grenzwert von 35. Darum sind Zuschauer in der Allianz Arena erneut nicht zugelassen.

Bayern auch schon gegen Schalke und BVB ohne Fans

Auch seine beiden anderen bisherigen Pflichtheimspiele in der laufenden Saison hatte der FC Bayern wegen der zu hohen Infektionszahlen als Geisterspiele bestreiten müssen. Beim 8:0-Auftakterfolg in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 waren die Ränge daher genauso verweist wie beim 3:2-Sieg im DFL-Supercup am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund.