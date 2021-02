Aufstellungen fix: Khedira bei Hertha nur auf der Bank - Bayern-Trainer Flick setzt auf Sané und Süle

Manchmal sagen Zahlen doch sehr viel aus. Hertha BSC erzielte in seinen bisherigen 19 Saisonspielen in der Liga 25 Tore. Bayern Münchens Weltfußballer Robert Lewandowski kommt allein auf 24. "Wir wollen in Berlin den fünften Sieg in Folge holen und damit auch ein Zeichen an die Bundesliga senden, dass wir wieder voll in der Spur sind", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. Im letzten Spiel vor der Klub-WM, wo es Montag (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de) gegen Al Ahly geht, setzt Flick in der Startelf auf Leroy Sané auf dem Flügel und Niklas Süle in der Innenverteidigung.