Zahlreiche Rückkehrer gegen Hertha BSC: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gibt Kader-Update

Julian Nagelsmann kann in der Bundesliga gegen Hertha BSC zwar noch nicht wieder aus dem vollen Schöpfen, doch der Kader, den der Trainer des FC Bayern zur Verfügung haben wird, ist nach überstandener Corona-Quarantäne zahlreicher Stammspieler wieder deutlich größer als in den vergangenen Wochen. Neben dem wegen einer Herzmuskelentzündung länger ausfallenden Alphonso Davies werden am Sonntag die angeschlagenen Leon Goretzka und Josip Stanisic sowie die Afrika-Cup-Fahrer Eric-Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr zurückkehren.

Anzeige