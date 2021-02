Bayern-Trainer Hansi Flick vor Wiedersehen mit Hertha-Neuzugang Sami Khedira: "Ein absoluter Leader-Typ"

Gleich in seinem ersten Spiel mit seinem neuen Verein Hertha BSC trifft Ex-Nationalspieler Sami Khedira an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) auf Rekordmeister FC Bayern München. Bayern-Trainer Hansi Flick kennt den Weltmeister von 2014 aus gemeinsamen Zeiten bei der deutschen Nationalmannschaft, deren Co-Trainer Flick von 2006 bis 2014 war. "Er hat in der letzten Zeit wenig gespielt, aber der Kontakt mit Sami war immer sehr gut. Wir haben uns oft ausgetauscht und uns auch das eine oder andere Mal getroffen. Von daher ist er ein absoluter Profi, der eine Mannschaft führen kann. Ein absoluter Leader-Typ. Ich freue mich für ihn und für die Bundesliga, dass er wieder da ist und Hertha unterstützt. Er hat eine sensationelle Karriere hinter sich", lobte Flick den defensiven Mittelfeldspieler, der von Juventus Turin nach Berlin gewechselt ist, am Mittwoch in der Pressekonferenz des FCB. Außerdem sprach Flick über... Anzeige

...die Berichte um ein mögliches Interesse des FC Chelsea an Abwehrspieler Niklas Süle: "Es spricht für einen Spieler von uns, wenn andere Vereine sich interessieren. Im Moment macht es die Abwehr sehr gut, und Niklas ist eine absolute Option, egal, ob es die Innen- oder die Außenverteidigerposition betrifft. Er hat es auf Schalke sehr gut gemacht. Ich bin damit, wie er sich entwickelt, sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, dass er eine lange Verletzungsphase hatte, das zweite Mal am gleichen Knie. Er kommt immer besser zum Zuge. Niklas hat eine gute Geschwindigkeit, ist aber auch am Ball sehr ruhig und abgeklärt, kann das Spiel mit gestalten und hat auch von seinen physischen Voraussetzungen absolute Stärke. Er hat bei uns noch eine Saison Vertrag und werden sehen, wie es sich entwickelt und wie er seine Zukunft sieht. Auf ihn kann man sich immer verlassen. Er ist in seinem jungen Alter schon sehr erfahren.

...eine mögliche Rückkehr der mit dem Coronavirus infizierten Javi Martínez und Leon Goretzka: "Nach der Quarantäne muss man einen Test machen. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, weil ich die Ergebnisse nicht habe. Javi muss den Test machen, und da wird festgestellt, ob er noch Corona im Körper hat. Wir müssen von Tag zu Tag abwarten. Bei Javi wäre die Quarantäne jetzt beendet. Bei Leon ist sie am Freitag um 23.59 Uhr beendet. Danach wird er untersucht und es wird entschieden, ob er nach Katar nachfliegt. Natürlich wären wir froh, wenn beide dabei sind, weil es wichtige Spieler für uns sind."

...die verbesserte Abstimmung zwischen Defensive und Offensive in den vergangenen Partien: "Alles hängt zusammen. Alle elf, die auf dem Platz sind, sind für die Defensive und die Offensive verantwortlich. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Es sind immer ein paar Kleinigkeiten, die in der Kompaktheit, aber auch in der Offensive fehlen. Erfolg ist eine stetige Entwicklung. Wir müssen das beste aus den Spielen machen und sie analysieren. Wenn man etwas Positives sieht: Dadurch, dass wir aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind, was uns alle ärgert, haben wir mehr Zeit, die Dinge zu trainieren."