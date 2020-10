FC Bayern München gegen Hertha BSC live im TV und Online-Stream sehen

Wenn am Sonntagabend der FC Bayern München auf Hertha BSC trifft, geht es für die Münchner in der Bundesliga schon um einiges. Nach der Auswärtsniederlage bei der TSG Hoffenheim (1:4) am zweiten Spieltag will der Rekordmeister nicht erneut stolpern, um nicht annähernd den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Trainer Hansi Flick kann dafür nicht aus den Vollen schöpfen. Die Neuzugänge Tanguy Nianzou und Leroy Sané fehlen verletzt, die Einsätze von David Alaba und Leon Goretzka sind fraglich. Als weiterer Neuzugang könnte schon bald Mittelfeldspieler Marc Roca zur Verfügung stehen. Der Spanier steht Berichten zufolge kurz vor der Unterschrift an der Säbener Straße.