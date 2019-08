FC Bayern gegen Hertha BSC live im TV und im Online-Stream sehen

90 Tage nach dem jüngsten Empfang der Meisterschale macht der FC Bayern vor einem weltweiten TV-Publikum am Freitag (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC den Anfang. Die Münchener startet mitten in der finalen Shopping-Phase nach 29 Meisterschaften noch ohne Neuzugang Ivan Perisic die "Mission 30". Ein Selbstläufer wird diese nicht, wie Double-Gewinner Niko Kovac vor seinem zweiten Jahr als Bayern-Coach eindringlich warnte: "Was war, ist vorüber. Wir müssen uns wieder neu beweisen."