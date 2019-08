FC Bayern verpatzt Saisonstart: Nur 2:2 gegen Hertha BSC trotz Lewandowski-Doppelpack

Robert Lewandowski erzielt das erste Tor der Bundesliga-Saison

Das Premieren-Tor der neuen Saison erzielte – na, wer schon? Robert Lewandowski. Der Torschützenkönig war sofort auf Temperatur, drückte eine perfekte Vorlage von Serge Gnabry über die Linie (24.). Der Pole, Bayerns Lebensversicherung, hat nun in fünf Spielzeiten hintereinander immer am ersten Spieltag getroffen und ist damit alleiniger Bundesliga-Rekordhalter. Die Bayern drückten und drängten, überforderten die Berliner, hätten längst höher führen können – und müssen. Alles beim Alten? Alles anders!

Coutinho-Wechsel zum FC Bayern steht kurz bevor - Barcelona-Star am Sonntag in München?

Innerhalb von vier Minuten drehte Hertha die Partie, ohne wirklich zu wissen, wie und warum. Mit Glück und unter Schmerzen. Erst schoss Rekord-Einkauf Dodi Lukebakio, der letzte Saison im Trikot von Fortuna Düsseldorf in diesem Stadion Bayern drei Dinger einschenkte, seinen Kapitän Vedad Ibisevic an den Rücken, von dort fliegt die Kugel gegen die Laufrichtung von Torhüter Manuel Neuer zum 1:1 ins Netz (36.). Drei Minuten später: Im Mittelfeld stoßen Benjamin Pavard, Bayerns einziger Neuzugang in der Startelf, und Herthas Marko Grujic zusammen, der Bayer taumelt, der Serbe läuft weiter, bekommt den Ball von Vedad Ibisevic per Chip perfekt in den Lauf, umkurvt Manuel Neuer – und drin. 1:2 (39.). Nanu?