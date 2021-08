Sané assistiert, Musiala trifft, Lewandowski überragt: FC Bayern zerlegt Hertha BSC

Nach dem zuweilen holprigen Saisonstart beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach und beim 3:2 gegen den 1. FC Köln scheint der FC Bayern langsam an gewohnter Fahrt aufzunehmen. Der Rekordmeister kam am Samstagabend zu einem ungefährdeten 5:0 (2:0) gegen Hertha BSC und schob sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Thomas Müller (6.), Robert Lewandowski (35., 70. und 84.), der in seinem 16. Pflichtspiel nacheinander traf, und Jamal Musiala (49.) sorgten mit ihren Toren für den Erfolg gegen die Berliner.

