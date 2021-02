Bei Khedira-Kurzeinsatz für Hertha: Bayern reist trotz Lewandowski-Fehlschuss mit Sieg zur Klub-WM

Der FC Bayern München hat den fünften Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren und reist damit guten Gewissens zur Klub-WM. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Freitagabend mit 1:0 (1:0) bei Hertha BSC. Den goldenen Treffer für den amtierenden Triple-Sieger erzielte der französische Nationalspieler Kingsley Coman in der 21. Minute. Der Vorsprung des FCB an der Tabellenspitze wächst damit vorerst auf 10 Punkte vor RB Leipzig an. Die Sachsen können den Vorsprung am Samstag (15.30 Uhr, Sky) mit einem oder drei Punkten beim FC Schalke 04 wieder verkürzen. Die Berliner hingegen stecken weiter tief im Abstiegskampf, könnten am Wochenende sogar von Arminia Bielefeld überholt werden und damit auf den Relegationsplatz abstürzen.

