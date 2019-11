FC Bayern: Uli Hoeneß hält sich nach Kovac-Aus offenbar aus Trainer-Suche raus

Seit 40 Jahren hat er die Geschicke an der Säbener Straße mitbestimmt: Uli Hoeneß. Doch ausgerechnet jetzt, wo die Frage nach dem Nachfolger von Niko Kovac so spannend wie nie zu sein scheint, will sich der Präsident aus der Trainer-Frage offenbar raushalten. Das berichtet die SportBild. Hoeneß habe demnach beschlossen, "dass Rummenigge und Salihamidzic alleine die Trainer-Findung regeln sollen." Gleichzeitig sollen sie aber auch dafür gerade stehen, falls die Wahl auf den Falschen fällt.

Dabei war es für viele Jahre ein ungeschriebenes Gesetz: Über einen neuen Bayern-Trainer entscheiden Rummenigge, Hoeneß und der jeweilige Sportdirektor. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte am Montag noch: "Auch in Zukunft werden Uli, Hasan und ich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wichtige Entscheidungen gemeinsam diskutieren und beschließen." Doch ein Aspekt scheint sich daran jetzt geändert zu haben. Hoeneß, der am 15. November seinen Posten als Präsidenten und Aufsichtsratschef aufgibt, will sich bei der Suche nach einem geeigneten Kovac-Nachfolger raushalten. In Zukunft werde er als einfaches Mitglied des Aufsichtsrates nur zusammen mit dem Gremium über die Vorschläge des Vorstandes entscheiden.

Flick übernimmt zunächst für Kovac

Für die kommenden zwei Spiele - am Mittwochabend gegen Piräus und am Samstag gegen Dortmund - wird Hansi Flick zunächst als Interimscoach an der Linie stehen. Wie es dann weiter geht, entscheiden die Bayern-Bosse - aber wohl ohne Uli Hoeneß.

