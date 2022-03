Bundesliga kompakt: FC Bayern in Hoffenheim im Abseitspech - Irrer Schlagabtausch in Freiburg

Zahlreiche Großchancen. drei Abseitstore - und am Ende nur ein Punkt: Vier Tage nach dem furiosen 7:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg hat der FC Bayern einen in der Endabrechnung tristen Bundesliga-Nachmittag erlebt. Die Münchner mussten sich bei der TSG Hoffenheim mit einem 1:1 (1:1) begnügen und blieben im nationalen Pflichtspielbetrieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Sieg. Dennoch dreht der deutsche Rekordmeister an der Tabellenspitze weiter einsam seine Krise und hat nun zehn Punkte auf das zweitplatzierte Borussia Dortmund. Allerdings hat der BVB zwei Spiele weniger auf dem Konto.

Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

Eine Woche nach der furiosen Aufholjagd beim Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hat der VfB Stuttgart im Tabellenkeller erneut Moral gezeigt. Sasa Kalaijdzic sorgte mit einem späten Treffer (90.) beim 1:1 (0:1) bei Union Berlin noch für einen Punktgewinn der Schwaben und den Sprung seines Teams auf den Relegationsplatz. Sollte Hertha BSC am Samstagabend aber im Spiel in Gladbach punkten, wäre es für den VfB vorerst nur ein kurzes Vergnügen gewesen. Vor dem Tor von Kalajdzic hatte Taiwo Awoniyi die Köpenicker, die auf zahlreiche mit Corona infizierte Profis verzichten mussten, nach 41 Minuten per Handelfmeter und mit seinem insgesamt elften Tor der Spielzeit in Führung (41.) gebracht. Zuvor war der ausgestreckte Arm von Konstantinos Mavropanos in einen Schuss von Grischa Prömel geraten. Durch das Unentschieden verliert Union im Kampf um die Europapokal-Teilnahme an Boden und erlebte zudem eine durchwachsene Generalprobe für die Partie am kommenden Samstag beim FC Bayern ein.