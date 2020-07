FC Bayern hofft auf Sommer-Tour 2021: Reise nach Asien oder in die USA

Der FC Bayern strebt für die Zeit nach dem Ende der coronabedingten Restriktionen die normale Fortsetzung seiner Internationalisierungsmaßnahmen an und hofft im kommenden Jahr wieder auf Reisen in die für den Klub wichtigen Märkte. Nachdem die Sommer-Tour wegen der Pandemie dieses Mal nur virtuell stattfindet, plant der deutsche Rekordmeister 2021 für das Fan- und Marketingevent einen Trip nach Asien oder in die USA.