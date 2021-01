FC Bayern gegen Holstein Kiel ohne Coman und Choupo-Moting - Flick lässt Torwart-Frage offen

Der FC Bayern muss im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals am Mittwochabend bei Holstein Kiel auf Flügelspieler Kingsley Coman und Stürmer Eric Choupo-Moting verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Dienstag erklärte, habe Coman muskuläre Probleme. Choupo-Moting mache eine Rückenblessur zu schaffen. Man wolle in beiden Fällen "kein Risiko eingehen", betonte der Coach. Vor seinem Comeback steht hingegen wohl Serge Gnabry, der beim 2:3 am vergangenen Wochenende bei Borussia Mönchengladbach wegen Knieproblemen gefehlt hatte. "So wie es heute aussieht, kann er morgen spielen. Er hat voll mittrainiert und ich gehe davon aus, dass es keine Reaktion gibt. Er ist fest eingeplant." Anzeige

Viel mehr ließ sich der frühere DFB-Sportdirektor mit Blick auf seine Anfangsformation allerdings nicht entlocken. So ließ er auch die Torwart-Frage offen. Sommer-Zugang Alexander Nübel, war in der ersten Cup-Runde Mitte Oktober gegen den 1. FC Düren zu einem seiner bisher erst zwei Einsätze für die Bayern gekommen. Möglich, dass er Kapitän Manuel Neuer auch in Kiel vertritt. "Ich werde dazu nichts sagen", meinte Flick, der mit seiner Mannschaft erst am Spieltag nach Schleswig-Holstein fliegt und sich auch erst kurz zuvor auf einen Kader für die Partie festlegen will.