Bericht: FC Bayern holt vier Talente in den Bundesliga-Kader für das Gladbach-Spiel

Der FC Bayern München muss vor dem Heimspiel zum Rückrundenstart der Bundesliga am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, Sat.1/DAZN) kräftig improvisieren. Neun Profis aus dem Starensemble von Trainer Julian Nagelsmann befinden sich nach positiven Corona-Tests in Quarantäne. Eine Verschiebung der Partie steht im Raum. Für den Fall, dass das Spiel trotz aller Widrigkeiten wie geplant stattfindet, scheint sich der deutsche Rekordmeister jedoch zu wappnen. So sind die Nachwuchsspieler Bright Arrey-Mbi (18 Jahre alt/Abwehrspieler) und Gabriel Vidovic (18/Stürmer) laut Informationen von Sport1 Kandidaten für eine Kadernominierung.

