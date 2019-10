Verantwortlicher des FC Bayern über Hooligan-Randale in Piräus: Spieler standen heulend auf dem Platz

Vermummte Randalierer haben beim 4:0-Erfolg des FC Bayern München in der Youth League für einen Skandal gesorgt. Nach Attacken der Hooligans musste die Partie der U19 des deutschen Fußball-Meisters bei Olympiakos Piräus in Griechenland in der 81. Minute für etwa eine halbe Stunde unterbrochen werden. Rund 80 Hooligans, darunter einige mit Motorrad-Helmen maskiert und Stöcken in der Hand, stürmten am Dienstagabend den Rendi-Sportplatz.

Am Münchner Block wurden Fahnen geklaut, dazu warfen die Vermummten Gegenstände in die Zuschauerreihen. Laut Polizei war von fünf Verletzten die Rede. "Vor vier Jahren habe ich etwas Ähnliches schon bei einem U19-Spiel in Nürnberg miterlebt. Ich war damals Trainer der A-Jugend des FC Bayern. Auf dem Trainingsgelände sind Ultras zu uns in die Kabine gestürmt. Aber das heute war noch aggressiver und gewaltbereiter. Unsere Gedanken waren direkt nach der Eskalation bei den Fans, die das miterleben mussten und teils verletzt wurden. Wir wünschen ihnen nur das Beste", sagte Holger Seitz, Teil der sportlichen Führung der Bayern-Nachwuchsabteilung, gegenüber der Bild.

Seitz berichtet weiter: "Bis man überhaupt versteht, was passiert, vergeht schon eine gewisse Zeit. Dann schaut man, dass man die umliegenden Kinder und alle Anwesenden in Sicherheit bringt. Wir mussten auch die Spieler so schnell wie möglich auf die gegenüberliegende Seite bringen." Die Partie wurde nach einer rund halbstündigen Unterbrechung fortgesetzt. "Als der Schiedsrichter wieder angepfiffen hat und sich die Spieler beider Teams, die teilweise zuvor heulend auf dem Platz standen, am Mittelkreis zusammengefunden haben, wurde die letzten zwei, drei Minuten gemeinsam Rondo gespielt", sagt der Bayern-Verantwortliche - Rondo ist ein beliebtes Aufwärmspiel.

Pero al final del día, no dejan de ser niños. Tras el traumatizante momento, Bayern Munich y Olympiakos dispusieron a tocar la pelota hasta el silbatazo final del partido. #YouthLeaguepic.twitter.com/uu6NELlwi4 — Raúl Muñoz (@RaulMunozMX) October 22, 2019

Es blieb nach Wiederanpfiff beim 4:0 für den FC Bayern. Joshua Zirkzee mit einem Dreierpack und Lasse Günther sorgten für den zweiten Sieg im dritten Spiel für die Münchner in dieser Saison. Partien der Youth League werden im Rahmen der Champions League durchgeführt. "Olympiakos verurteilt die heutige Hooligans-Invasion im Sportzentrum Rendi während des Spiels auf die härteste Art. Die Eindringlinge haben weder einen Platz in der Familie von Olympiakos noch gehören sie der Familie an", erklärte der griechische Klub. Nachwuchstrainer Dimitris Mavrogenidis sagte im TV: "Es tut mir leid. Das ist nicht Olympiakos."

