Bericht: FC Bayern drohte bei Ausleihe von Chelsea-Talent Hudson-Odoi Strafzahlung

Konkret sei es um das Prozedere der Verpflichtung gegangen. Chelsea, das sein Eigengewächs erst im Vorjahr mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet hatte , war lediglich bereit, Hudson-Odoi mit einer Kaufverpflichtung in Höhe von 77 Millionen Euro auszuleihen, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch gegriffen hätte. Das heißt, die Münchner hätten ihren zwei Jahre alten Transfer-Rekord (Lucas Hernandez kam für 80 Mio. von Atlético Madrid, d. Red.) zumindest ankratzen müssen - und das in der Corona-Zeit, die selbst an den Bayern nicht spurlos vorübergegangen ist.

Costa hatte bereits von 2015 bis 2017 für die Münchner gespielt, war nach zunächst starken Leistungen aber als Folge von langwierigen Vertragsverhandlungen in Ungnade gefallen und letztlich an Juventus Turin abgegeben worden - anschließend schoss der damalige FCB-Präsident Uli Hoeneß mit deutlichen Worten gegen den brasilianischen "Söldner". Am Montag erfolgte die überraschende Rückkehr nach München, wo Costa *den Abgang von Ivan Perisic* kompensieren soll."Ich traue ihm zu, wie in dieser Saison Perisic wichtige Tore und Assists beizutragen", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gegenüber Bild. Ivan Perisic hatte auf Leihbasis acht Tore für den FCB erzielt und zehn Vorlagen gegeben - eine starke Bilanz für einen Spieler, der nicht immer gesetzt war. Der Kroate war dennoch nicht fix von Inter Mailand verpflichtet worden.