Tür für FC Bayern zu? Chelsea-Trainer Lampard bekräftigt: "Will, dass Hudson-Odoi bleibt"

Der FC Chelsea will den lange vom FC Bayern München umworbenen englischen Fußball-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi nicht ziehen lassen - das hat der neue Trainer Frank Lampard nun noch einmal deutlich bekräftigt: „Natürlich will ich, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und hier bleibt“, sagte der neue Chelsea-Coach am Dienstag während der Asien-Reise des Klubs in Yokohama. „Wir als gesamter Klub wollen ganz bestimmt, dass er bleibt.“ Beim FC Bayern galt der 18 Jahre alte Hudson-Odoi lange als Wunschspieler. Ist die Tür wegen des erneuten Lampard-Lobs nun zu?