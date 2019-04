Nur vier Tage nach dem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen trifft der FC Bayern München schon wieder auf den SV Werder Bremen. Dieses Mal geht es allerdings nicht um die Meisterschaft, sondern um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Für Bayern-Trainer Niko Kovac gab es im Vorfeld der Partie erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Mats Hummels und James Rodriguez haben am Ostermontag wieder voll mittrainiert und stehen den Münchnern in Bremen zur Verfügung. Das verkündete Kovac auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Die beiden Bayern-Stars mussten zuletzt in der Bundesliga aussetzen. James hatte das Training vor dem Liga-Spiel gegen die Bremer vorzeitig beendet. Die Rückkehr von Hummels dürfte alle Anhänger des Rekordmeisters aufatmen lassen. Nach seiner Oberschenkelzerrung, die er sich beim 4:1-Sieg der Münchner in Düsseldorf zuzog, trainierte der Weltmeister am Ostermontag wieder voll mit. Da sein Teamkollege Niklas Süle im irren Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim (5:4) die rote Karte sah, ist er für das Spiel gegen Werder gesperrt - umso wichtiger, dass Hummels in den Kader rückt.

Alaba absolviert individuelles Programm

Bayern München vs. Werder Bremen ist ein historisches Duell. Die Bremer schafften es immer wieder die Bayern aus München anzugreifen und Titel einzuheimsen. In den folgenden Bildern seht ihr die besten Momente der beiden Klubs. © imago

Werder Bremen bangt um Kruse-Einsatz

Bei den Gästen aus Bremen bereitet einer der absoluten Leistungsträger Sorgen. Max Kruse verletzte sich im Bundesliga-Duell mit den Münchnern am Samstag (0:1) bei einem Zweikampf mit Joshua Kimmich. "Ich habe den Stollen-Abdruck bei Max gesehen. Das ist ganz schön blau. Ich kann nicht garantieren, dass er am Mittwoch spielt", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Samstag. Am Sonntag gab es dann die Diagnose: Schwere Prellung am Oberschenkel. Kohfeldt: "Er wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns im DFB-Pokal zur Verfügung steht."